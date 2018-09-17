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Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Amasya merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 37'si ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de 12 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı bahis operasyonu, Amasya
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