Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 37'si ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de 12 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA