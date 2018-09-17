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Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de eylem yapma hazırlığı içinde olan 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Eylem hazırlığı içinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tunceli, hava harekatı
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