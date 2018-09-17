Ordu'da plastik atıklar çöpe değil potaya atılıyor

Plastik atıklar toplandı, geri dönüşüm için hazırlandı. Bu sefer atıklar çöp torbasına değil, basket potasına atıldı.

Fatsa Belediyesi plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için “Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at” kampanyasını başlattı.

Geri dönüşüme kazandırılıyor

Plastik atıklar pota ile desteklenmiş olan atık kafeslerine atılıyor. Fatsa Belediyesi ise kafeste biriken plastikleri alarak geri dönüşüme kazandırıyor.

"Farkındalık oluşturacak projeler üretmeye çalışıyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu ‘sıfır atık’ kampanyası kapsamında şehrimizin farklı alanlarında, farklı yerlerinde farkındalık oluşturacak projeler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Kızından etkilendi, projeyi geliştirdi

Kampanyanın mimarı ise Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli.

Projeyi hazırlarken kızının basketbol sevgisinden etkilendiğini söyleyen Ateşli, "Benim kızım küçük yaştan bu yana basketbol oynuyor. Biz de oturduk düşündük, çocukları nasıl teşvik edebiliriz diye. Düşünürken basket at şeklinde bir fikir aklımıza geldi." dedi.

Fatsalılar uygulamadan memnun

Proje, çocukları eğitirken aynı zamanda eğlendiriyor.

Fatsalılar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Uygulamanın eğlenceli bir şekilde insanları çöp toplamaya teşvik ettiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber