Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya Kumluca'da sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 yangın söndürme helikopteri ve 4 amfibik uçak ile 50 arazöz, yaklaşık 300 orman işçisi ve 6 iş makinesiyle müdahale etti. Kumluca ve çevre ilçelerin belediyelerine ait itfaiye araç ve ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının denize yakın bölgede etkili olması nedeniyle uçak ve helikopterler, sıklıkla su alarak alevlerin üzerine bırakabildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kumluca'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle yanan alanları ve söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Telsizden yer ve hava ekiplerine anons yapan Pakdemirli, "Siz uyumadan biz de uyumayacağız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Helikopterle Mavikent Mahallesi'ndeki piste gelen Pakdemirli, buradaki yangın yönetim aracında, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, saat 10.25'te çıkan yangına, bakanlığa bağlı ekiplerin saat 10.35'te ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla yangın bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber, AA