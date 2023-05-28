Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.05.2023 09:17

İstanbul'daki okullarda ilk saatlerde oy kullanma yoğunluğu

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için erken saatlerden itibaren okullara gelen seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2’nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi. 

İstanbul'da erken saatlerde okullara gelen birçok seçmen oy kullanma saatini bahçede bekledi.

Türkiye'de en fazla seçmen sayısına sahip okullardan biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler saat 08.00'de görevliler tarafından içeri alındı.

Toplam 19 bin 351 seçmeninin kayıtlı olduğu okulda, sınıflara kurulan 51 sandıkta seçmenlerin oy kullanma işlemi sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Seçim 2023
Sıradaki Haber
Sandık görevlileri yemin ederek görevlerine başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı
10:29
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
10:08
Antalya'da iş yerindeki yangın söndürüldü
10:06
Karboğazı Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü
10:01
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk ticari seferini yaptı
10:14
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
FOTO FOKUS
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti
Oy kullanmaya gidemeyen seçmene 'seyyar sandık' gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ