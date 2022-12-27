İstanbul'da, internetten araç kiralamak isteyen müşteriler ve sahte site üzerinden 2 bin 400 lira dolandırılan müşteriler, adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Savcısı Nihat Özcan, soruşturma başlattı. Mağdurun araç kiralamak için gönderdiği paranın akıbeti araştırıldı. Hesap sahibinin Avcılar'da yaşayan bir şahıs olduğu belirlendi.

Şüphelinin hesap hareketleri ve telefon kayıtları incelemeye alındı. Sorgusunda, kimlik ve banka hesap bilgilerini para karşılığında mahalleden tanıdığı olan rapçiye verdiğini itiraf etti.

Ünlü şarkıcılarla düetleri de bulunan rapçi ise aldığı kimlik ve hesap bilgilerini dolandırıcılara vererek sahte siteye ödeme yapılabilmesi için aracı oldu.

Mağdurlar ise ödemeyi bu hesaba gönderdi. Rapçi ve suç ortağı tutuklanırken, sahte sitenin kurucularının tespit edilmesi için soruşturma devam ediyor.

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu