Mahkeme kararı ile teknik yöntemlerle takibe alınan İlhan A'ya takılı elektronik kelepçeden, gece saatlerinde "kelepçe ünite bağlantısı kesildi" ve "saldırgan menzilde" bildirimleri alındı.

Bunun üzerine cep telefonundan aranan mağdur Fatma A'ya, şüphelinin yakın bir alanda olduğu belirtilerek kendisini güvenli alana alması gerektiği ifade edildi.

Eş zamanlı olarak Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bilgi verilerek mağdurun ikametine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatma A'nın, İlhan A'nın kapının önünde olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını ifade etmesi üzerine, şüpheli cep telefonundan aranarak, bulunduğu yerden uzaklaşması gerektiği konusunda ikna edilmeye çalışıldı.

Şüphelinin ikna olmaması üzerine, mağdur ile iletişim halinde kalan ekipler, Fatma A'ya evin içerisinde çocuklarıyla birlikte güvenli bir odaya geçmesini ve eşyalarla kapıyı arkadan desteklemesini söyledi.

Olay yerine hızlı şekilde ulaşan ekipler, İlhan A'yı silahıyla birlikte yakaladı, evin içindekileri kurtardı.

Olaya ilişkin soruşturma Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülüyor.