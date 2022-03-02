Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda kişi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği, başta Kağıthane ilçesi olmak üzere çeşitli adreslere sabah saat sıralarında eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
Baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokak'taki dört katlı bir bina oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı.
Polis helikopterinin de havadan desteği ile gerçekleşen operasyon sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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