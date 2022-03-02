Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği, başta Kağıthane ilçesi olmak üzere çeşitli adreslere sabah saat sıralarında eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokak'taki dört katlı bir bina oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı.

Polis helikopterinin de havadan desteği ile gerçekleşen operasyon sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.