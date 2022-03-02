Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 17 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kilis'te bir eve yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı.
Kilis'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından Emniyet'e götürüldü.
Ekipler operasyonda, bir otomobil ve motosiklete el koydu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kilis
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