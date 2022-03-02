Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, örgütün toplantılarını organize eden, gizli yapılanmada yer aldıkları belirlenen ve ardışık arama kayıtları bulunanların zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Aralarında meslekten ihraç doktor, polis, öğretmen ve sağlık memurunun da bulunduğu 10 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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