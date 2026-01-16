Puslu 3.7ºC Ankara
AA 16.01.2026 08:45

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği bildirildi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne büyük çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece ilçesinde 1, Güngören ilçesinde 1, Avcılar ilçesinde 4, Fatih ilçesinde 9, Muş ilinde 1 ev adresinde ve Avcılar ilçesinde 1, Beylikdüzü ilçesinde 1, Esenyurt ilçesinde 3, Fatih ilçesinde 2 iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 iş yerinde 33 adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir."

Uyuşturucu
