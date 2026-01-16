Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
AA 16.01.2026 01:38

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ordu Kar Yağışı Eğitim
