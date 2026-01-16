Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Evci Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde, M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, önce yol kenarında bulunan otobüs durağına ardından çam ağacına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A., ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.