İHA 16.01.2026 02:21

Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde, kontrolden çıkarak önce otobüs durağına ardından ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Evci Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde, M.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, önce yol kenarında bulunan otobüs durağına ardından çam ağacına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.A., ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Samsun Trafik Kazası
