AA 16.01.2026 08:06

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sosyal Medya Dolandırıcılık
Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
