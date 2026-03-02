Açık 6.4ºC Ankara
Türkiye
AA 02.03.2026 21:34

"Casperlar" suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 10 şüphelinin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini belirtti.

"Casperlar" suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talebi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

