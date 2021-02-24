İstanbul’da hafta başından itibaren Vaniköy, Karaköy ve Kuleli’’de tırtak türü yunusların ölü olarak karaya vurduğu ihbarları geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta Amirliğince alınan 3 yunus, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından incelendi.

Ağa takılarak ölen yunus sayısı 4’e yükseldi

Yapılan incelemelerde yunusların ölüm sebebinin balıkçılık faaliyetine bağlı ağda boğulma olduğu ve karakteristik ağ izlerinin net bir şekilde görüldüğü açıklandı.

Bugün, aynı nedenle öldüğü tespit edilen bir yunus daha bulundu. Son yunusla birlikte ölü yunus sayısı 4’e yükseldi.

Bilgisi olanların yardımcı olması isteniyor

Ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan tırtakların ölümüne neden olanların bulunması ve gerekli yasal yaptırımın uygulanması için çalışma başlatıldı.

21 Şubat gecesi ve 22 Şubat sabahı İstanbul Boğazı ve civarında avcılık yapan her gırgır teknesinin zan altında olduğu söylenirken, vakalar hakkında bilgisi olanların yetkililere ulaşması isteniyor.