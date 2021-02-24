Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Hudut kartalları Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. 20 av tüfeği, 8 bin 176 gram toz uyuşturucu ve 6 bin 800 paket sigara ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklama hudut hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.
Hudut kartalları Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 20 av tüfeği, 8 bin 176 gram uyuşturucu ve 6 bin 800 paket sigara ele geçirildi.
Yapılan paylaşımda ele geçirilenlerle ilgili fotoğraflara da yer verildi.
Hudut Kartallarımız Vatan Nöbetinde...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2021
Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 20 adet av tüfeği, 8.176 g toz esrar ve 6800 paket sigara ele geçirildi.https://t.co/lwJZGajQZR#MSB #TSK pic.twitter.com/JjC8ZOwurd
Etiketler: Kaçakçılık Milli Savunma Bakanlığı Uyuşturucu
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