Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklama hudut hatlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Hudut kartalları Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında arama tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 20 av tüfeği, 8 bin 176 gram uyuşturucu ve 6 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Yapılan paylaşımda ele geçirilenlerle ilgili fotoğraflara da yer verildi.