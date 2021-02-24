Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına Jandarma komutanlığı tarafından yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı.

​​​​Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.