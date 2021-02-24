Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nahçıvan sınırına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'ın Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna Bayrak Anıtı yapıldı.
Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına Jandarma komutanlığı tarafından yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı.
Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.
Etiketler: Azerbaycan
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