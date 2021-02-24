Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla, Malatya’nın Kale ilçesindeki Merdivenler İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane kuruldu.

Tören eşliğinde açılan kütüphaneye, Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ismi verildi.

Şehidin ismi bir okula verilecek

Şehit Özbey’in evine gelirken terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 ay alıkonulduğu ve en son Gara’da terör örgütü tarafından katledildiği hatırlatıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu yıl yapılacak bir okula Şehit Astsubay Semih Özbey’in isminin verileceğini açıkladı.

Törene, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.