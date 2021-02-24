Vali Ozan Balcı, bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarını duyurdu.

Ülke genelinde salgının seyrine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara değinen Balcı, "Tokat 100 bin kişiye düşen oranda ilk 10'da. Vatandaşların özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. 10 gün sahaya basmamız lazım. Tedbirleri önemsememiz lazım. Düğün ve nikahların 10 gün boyunca yapılmasını istemiyoruz. Düğünler konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Çok işçi çalıştıran yerler ve pazar yerlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. 10 gün boyunca hayvan pazarları da kapatılacak.