Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat Valisi: 1 Mart'tan itibaren 10 gün düğün yapılmayacak
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte düğün, nişan, nikah gibi etkinliklerin 1 Mart'tan itibaren 10 gün süreyle yapılmamasına karar verildi.
Vali Ozan Balcı, bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarını duyurdu.
Ülke genelinde salgının seyrine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara değinen Balcı, "Tokat 100 bin kişiye düşen oranda ilk 10'da. Vatandaşların özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. 10 gün sahaya basmamız lazım. Tedbirleri önemsememiz lazım. Düğün ve nikahların 10 gün boyunca yapılmasını istemiyoruz. Düğünler konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.
Çok işçi çalıştıran yerler ve pazar yerlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. 10 gün boyunca hayvan pazarları da kapatılacak.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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