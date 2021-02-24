Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak muayenehanede ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de ekipler, bir evin kaçak muayenehane olarak kullanıldığını ve hastalara ilaç satıldığını belirledi. Operasyonda kaçak ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Kayseri'de Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu kişilerin kaçak muayene edildiği bir eve operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ülkesinde eczacı olan Suriye uyruklu H.S.'nin, evde Suriyelileri muayene edip ilaç sattığını öğrendi.
İkamette, kaçak ve eczanelerde satılması gereken 588 kutu ilaç ile muayenede kullanılan tıbbi malzemeler ele geçirildi.
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