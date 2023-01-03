İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de etkisini artıran yoğun sis sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

{ilgili-galeri-}

Çok sayıda vapur seferi iptal

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre sisten kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy,Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye."

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 06.45 itibarıyla İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 24 olarak ölçüldü.