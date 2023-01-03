Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 07:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerindeki aksama sona erdi
[AA (Arşiv)]
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik arızanın ardından seferlerde yaşanan aksama sona erdi.
Sabah saatlerinde, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Çapa ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, arızanın giderilerek seferlerin normale döndüğünü aktardı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 3, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/DkyxZSfTJS
Etiketler: İstanbul
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