Aziziye Mahallesi Oğuz Sokak’ta İ.A.'nın kaldığı 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evde uyuyan İ.A. ise yangını fark etmedi. Yangını, binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinler fark etti. Komşular, alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken İ.A. ise itfaiye ve komşuların yardımı ile evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İ.A.’nın dumandan etkilendiği anlaşılırken ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.