Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 06:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklet ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.
Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı.
Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya
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