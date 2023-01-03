Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 05:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bayrampaşa'da otomobil ile sebze taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bayrampaşa Hal Bağlantı yolunda Murat D. idaresindeki sebze yüklü kamyonet ile Emre A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil ve kamyonette bulunan Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V. ile Beritan A. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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