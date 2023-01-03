Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi AKUT ekibince kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Patlangıç Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçiyi gören vatandaşlar, durumu AKUT Fethiye ekibine bildirdi.
AKUT ekibince bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Muğla
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