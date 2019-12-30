İstanbullular yeni yıla polisin sağladığı huzurla girecek. Yaklaşık 45 bin polis görev başında olacak.

Tüm ulaşım ağları denetlenecek

3. kademede alarm durumuna geçilecek. Özel Güvenlik Şubesince, 11’i sabit 173 noktada uygulama yapılacak. Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar ve tüm ulaşım ağları denetlenecek.

Özel Harekatlar ve Terörle Mücadele ekipleri de sokağa inecek. 207 noktada, 74 zırhlı araç görev alacak. Çevik Kuvvet de 50 TOMA aracıyla hazır olacak.

Polis seyyar satıcı, müzisyen ve temizlik görevlisi olacak

Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet içindeki sivil polisler de görev alacak. O polisler, seyyar satıcı, müzisyen ve temizlik görevlisi kılığına girecek.

Teknolojiden de faydalanılacak. Drone’lar uçurulacak, şehrin tüm sokakları havadan izlenecek.

Cadde ve sokaklar anlık izlenecek

Şehrin önemli meydanlarına Mobil Komuta Merkezleri kurulacak. Mobese kameralarıyla İstanbul’un tüm cadde ve sokakları izlenecek. Polis köpekleri ve atlar da meydanlarda boy gösterecek.

Önleyici Hizmetler Şubesi de görev başında olacak. 400 motosikletli ekip meydanlar, parklar ve sahiller ve eğlence merkezlerini takip edecek.

Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy ve Kadıköy... Yılbaşı kutlamalarının yoğun yaşandığı ilçeler. Buralardaki eğlence mekanlarının kameraları kontrol edilecek. Aktif olmayan kameralar aktifleştirilecek.

Azınlıklara ait ibadethanelerde de güvenlik tedbirlere had safhada olacak. 70 noktada 260 personel görev alacak.

Yılbaşı sabahı 4'ncü kademeye geçilecek. Olumsuz durumlara karşı, polis tetikte olacak.

Kaynak: TRT Haber