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Batı Karadeniz'de dalgalar 7 metreye ulaştı30 Aralık 2019 Pazartesi 18:11 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 19:11
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar limandaki tekneler için tehlike oluşturdu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyaran meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: liman Fırtına Batı Karadeniz