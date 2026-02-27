Çok Bulutlu 0ºC Ankara
İHA 27.02.2026 07:48

İstanbul'da yasa dışı bahis ve "POS tefeciliği" operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve "POS tefeciliği" yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu belirlenen mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredilerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Milyonluk mal varlığına el konuldu

Soruşturma süresince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu belirlenen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta mahkeme kararıyla el konuldu.
Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis ve kayıt dışı para trafiğiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

İstanbul
