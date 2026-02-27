Meteoroloji’den 31 ile ‘sarı’ kodlu uyarı

Meteoroloji'nin yayınladığı uyarı haritasına göre; Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Iğdır ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Doğu Akdeniz'de fırtına etkili olacak

Yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat), bu akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı kesimleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yoğun kar yağışı

Yurdun kuzeydoğusu ve doğusunda kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın batısında 20-35 cm'yi bulan yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde de Cumartesi sabah saatlerine kadar 15-30 cm kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) kuvvetli sağanak yağış beklenirken, yağışların 500 metre üzeri rakımlı yerlerde, iç kesimlerdeki Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde görüleceği bildirildi.

İç Anadolu'da kar yağışı hakim

Sarı kodlu uyarıların dışında kalan İç Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Başkent Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Sivas çevrelerinde kar yağışının gün boyu süreceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Güneydoğu'da karla karışık yağmur ve kar

Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde ise yağışların çok kuvvetli yağmur ve yükseklerde yoğun kar şeklinde 27 Şubat Cuma öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çığ ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Vatandaşların ve ilgililerin; sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don olayı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.