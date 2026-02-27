Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Dünya
Techtimes 27.02.2026 07:52

Microsoft'a küresel baskı artıyor: Japonya'dan antitröst hamlesi

Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), bulut bilişim pazarındaki rekabeti engellediği şüphesiyle Microsoft Japonya ofisine baskın düzenledi.

Microsoft'a küresel baskı artıyor: Japonya'dan antitröst hamlesi

Soruşturmanın odağında, Microsoft'un Teams ve Word gibi popüler Microsoft 365 uygulamalarına diğer bulut platformlarından erişimi kısıtlayarak kendi Azure hizmetini haksız yere öne çıkardığı iddiaları yer alıyor.

Konuya yakın kaynaklar, düzenleyicilerin Microsoft'un ABD'deki ana merkezinden de bilgi talep ettiğini belirtti.

Microsoft: Tam iş birliği içindeyiz

Microsoft Japonya sözcüsü, JFTC'nin talepleri doğrultusunda kurumla "tam iş birliği" içinde olduklarını açıklarken, devam eden süreç hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Japonya'nın bu adımı, Microsoft'un dünya genelinde karşı karşıya kaldığı antitröst incelemeleri dalgasının son halkasını oluşturuyor.

İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD'deki düzenleyiciler, şirketin bulut bilişim uygulamalarını halihazırda ayrı ayrı inceliyor.

Geçtiğimiz ay Brezilya antitröst ajansı da benzer endişelerle Microsoft'un yerel birimi hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

Japonya teknoloji devlerine göz açtırmıyor

JFTC, son yıllarda küresel teknoloji devlerinin tekelci davranışlarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı:

Google: Ağustos ayında, Android akıllı telefon üreticilerine kendi uygulama mağazasını önceden yüklemeleri için kısıtlayıcı koşullar dayattığı gerekçesiyle Google'a "durdurma ve vazgeçme" emri verilmişti.

Amazon: 2024 yılında, satıcıları fiyat düşürmeye zorlayarak haksız avantaj sağladığı iddiasıyla Amazon Japonya ofislerinde incelemeler yapılmıştı.

Endüstri uzmanları, bulut hizmetleri pazarının hızla büyümesi nedeniyle düzenleyicilerin, birkaç büyük oyuncunun kritik altyapıyı kontrol ederek müşterileri kendi sistemlerine hapsetmesini (lock-in) engellemek istediğini belirtiyor.

Japon medyasında yer alan haberlerde, bu hamlenin Japonya pazarında adil rekabeti sağlama çabalarının bir yansıması olduğu vurgulanıyor.

