Kim Jong Un ve kızından "eşleşen" kıyafet: Halefiyet tartışmaları alevlendi

Çarşamba günü sona eren parti kongresinin ardından yayınlanan fotoğraflarda, 42 yaşındaki Kim ve kızının kıdemli yetkililerle birlikte tören platformunda durduğu görüldü.

Kim'in halka açık etkinliklerde sıkça tercih ettiği siyah deri ceketin aynısını kızının da giymesi, Güney Koreli uzmanlara göre Ju Ae'nin "veliaht" olarak hazırlandığının en güçlü işaretlerinden biri.

Halefiyet sürecinde yeni aşama mı?

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) daha önce milletvekillerine verdiği bilgilere göre, Kim Ju Ae'nin halefiyet sürecinde "atama aşamasına" geçtiğine inanılıyor. Bu kanaati güçlendiren unsurlar arasında şunlar yer alıyor:

Protokol Düzeni: Geçen yılın sonundan bu yana devlet medyasında Ju Ae’nin protokol sırasındaki yeri en üst basamaklara çıkarıldı.

Saha İncelemeleri: Askeri tatbikatlar ve füze fırlatma testlerinin yanı sıra, yerel incelemeler sırasında belirli politikalar hakkında fikir beyan ettiği belirtiliyor.

Sembolik Ziyaretler: Kuzey Kore'nin hanedanlık yönetiminin sembolü olan Kumsusan Güneş Sarayı'na babasıyla birlikte yaptığı ziyaretler, meşruiyet inşası olarak değerlendiriliyor.

Ancak bazı analistler, Ju Ae’nin henüz resmi bir parti unvanı almamış olması nedeniyle halef ilan edildiğini söylemek için erken olduğu konusunda uyarıyor.

ABD ve Güney Kore'ye sert mesajlar

Geçit töreninde bir konuşma yapan Kim Jong Un, askeri güçlerinin "her türlü duruma hazırlıklı" olduğunu vurguladı.

Nükleer cephaneliğini ve ABD ana karasına ulaşma potansiyeli olan kıtalararası balistik füzelerini güçlendirme sözü veren Kim, dış politikada iki farklı ton sergiledi:

Washington'un "nükleerden arınma" dayatmasından vazgeçmesi durumunda iyi ilişkiler kurabileceklerini belirterek, Donald Trump ile olası bir görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Seul yönetimini "en düşman taraf" olarak tanımlayan Kim, Güney Kore'nin güvenliğini tehdit etmesi durumunda "tam bir çöküşle" sonuçlanacak eylemlere girişebileceklerini söyledi.

Hafta başında yeniden İşçi Partisi Genel Sekreteri seçilen Kim Jong Un’un bu hamlesi, iç ve dış krizlere rağmen liderliğine alternatif olmadığını bir kez daha tescillemiş oldu.