Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 27.02.2026 07:33

Instagram, gençlerin kendine zarar verme aramalarını ebeveynlere bildirecek

Instagram, genç kullanıcıların intihar veya kendine zarar verme ile ilgili içerikleri üst üste aramaya çalışması durumunda ebeveynlere bildirim göndermeye başlayacak. Bu yeni özellik, çatı şirket Meta'nın sosyal medya ürünlerinin gençler üzerindeki etkilerine yönelik küresel denetimlerin arttığı bir dönemde geldi.

Instagram, gençlerin kendine zarar verme aramalarını ebeveynlere bildirecek

Önümüzdeki haftalarda Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunulacak olan özellik, "ebeveyn gözetimi" aracını kullanan aileleri kapsayacak.

Kısa bir zaman dilimi içinde tekrarlanan aramalar tespit edildiğinde, sistem ebeveynleri uyaracak ve bu hassas konuda çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerine dair uzman kaynaklar sunacak.

Meta'nın güvenlik stratejisi

Şirket tarafından yapılan açıklamada, gençlerin büyük çoğunluğunun bu tür içerikleri aramadığı, arama yapıldığında ise sonuçların engellenerek kullanıcıların yardım hatlarına yönlendirildiği belirtildi. Instagram yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Bu uyarılar, ebeveynlerin çocuklarının arama faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve onlara ihtiyaç duydukları destek kaynaklarını sunmak için tasarlandı."

Ayrıca Meta sözcüsü Sophie Vogel, yılın ilerleyen dönemlerinde gençlerin destek almak için Instagram'ın mevcut yapay zeka aracıyla da konuşabileceğini, yapay zekayla kurulan intihar veya kendine zarar verme odaklı diyalogların da ebeveynlere bildirileceğini ekledi.

Hukuki baskılar ve yeni düzenlemeler

Bu adım, Meta ve diğer sosyal medya devlerinin genç kullanıcıları bağımlı hale getirmekle suçlandığı davaların gölgesinde atıldı. Los Angeles'ta görülen ve 1.600'den fazla davacının dahil olduğu davada; Instagram, YouTube, TikTok ve Snap, platformları kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı şekilde tasarlamakla itham ediliyor.

Meta, geçtiğimiz yıllarda da benzer güvenlik önlemleri almıştı:

2024: Gençlerin kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlayan "Genç Hesapları" tanıtıldı.

Ekim 2025: Gençlerin belirli içeriklere erişimini kısıtlayan ve platform deneyimini "PG-13" (13 yaş altı için uygun olmayan) film kategorisine yaklaştıran bir sistem devreye alındı.

Her ne kadar Instagram bu tür içerikleri halihazırda engellese de, çocuklarını kaybeden aileler tarafından açılan davalarda platformun özellikle "şantaj" (sextortion) vakalarına karşı yetersiz kaldığı iddia ediliyor.

ETİKETLER
Instagram Meta Sosyal Medya
Sıradaki Haber
ABD ordusu sınır koruma dronunu lazerle düşürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Kanada'da dini sembol yasağı krizi: Onlarca okul çalışanı işten çıkarıldı
07:53
Microsoft'a küresel baskı artıyor: Japonya'dan antitröst hamlesi
07:52
Bilim insanlarından "görünmez" başarı: Dünyanın en küçük QR kodu üretildi
08:00
İstanbul'da yasa dışı bahis ve "POS tefeciliği" operasyonu: 10 gözaltı
07:44
Kim Jong Un ve kızından "eşleşen" kıyafet: Halefiyet tartışmaları alevlendi
07:39
ABD'de kartopu savaşı nasıl siyasi krize dönüştü?
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ