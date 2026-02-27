ABD ordusu sınır koruma dronunu lazerle düşürdü

Lazerin neden ateşlendiği henüz netlik kazanmazken, bu olay son iki hafta içinde aynı bölgede yaşanan ikinci lazer vakası olarak kayıtlara geçti.

İlk olayda CBP tarafından Fort Bliss yakınlarında ateşlenen lazer bir hedefi vurmamış, ancak FAA güvenlik gerekçesiyle El Paso Havalimanı’ndaki tüm hava trafiğini durdurmak zorunda kalmıştı. Bu son olayda ise hava sahası kısıtlamasının daha dar tutulduğu ve ticari uçuşların etkilenmediği belirtildi.

Hükümet içinde "beceriksizlik" suçlaması

Temsilciler Meclisi Ulaştırma ve Altyapı Komitesi'ndeki üst düzey Demokrat üyeler, yaşanan son gelişme karşısında "şaşkına döndüklerini" ifade etti.

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, Pentagon, FAA ve İç Güvenlik Bakanlığı arasındaki koordinasyonu artırmayı hedefleyen iki partili yasa tasarısının Trump yönetimi tarafından "görmezden gelindiğini" belirterek, "Şu an bu beceriksizliğin sonuçlarını izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları konuyla ilgili soruları FAA'ya yönlendirirken, FAA hava sahası kapatma kararını genişlettiğini doğrulamakla yetindi.

Balonlar için lazer kullanılmıştı

İki hafta önce El Paso'da uçuşların iptal edilmesine yol açan ilk olayla ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Kaynaklar, CBP yetkililerinin ordu tarafından sağlanan anti-dron lazerini, daha sonra "parti balonu" olduğu anlaşılan nesneleri düşürmek için kullandığını bildirdi. FAA ile koordinasyon kurulmadan gerçekleştirilen bu operasyon, hükümet kurumları arasındaki iletişim kopukluğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, El Paso'daki hava sahasını kapatmanın bir hata olmadığını savunurken, kongre üyelerini bu hafta içinde konuyla ilgili bilgilendireceğini açıkladı.