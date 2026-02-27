Block, yapay zeka nedeniyle çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkardı

Bu kararla birlikte 4 binden fazla çalışan işten çıkarılırken, Block'un toplam personel sayısı 6 binin altına geriledi. Dorsey, çoğu şirketin yakın gelecekte benzer bir yol izleyeceğini öngörüyor.

"Daha küçük ekipler, daha büyük işler"

Jack Dorsey, yapay zekanın iş yapış biçimlerini kökten değiştirdiğini vurgulayarak, "İnşa ettiğimiz araçları kullanan çok daha küçük bir ekip, daha fazlasını ve daha iyisini yapabilir. Yapay zeka araçlarının yetenekleri her hafta hızla artıyor," ifadelerini kullandı. Şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Amrita Ahuja da daha çevik hareket etmek için yapay zeka ile otomasyonu artıracaklarını doğruladı.

Dorsey, işten çıkarmaların bir krizden değil, aksine şirketin finansal gücünden kaynaklandığını savundu. Twitter'ın da kurucusu olan Dorsey, diğer şirketlerin bu dönüşümde geç kaldığını iddia ederek, "Çoğu şirketin önümüzdeki yıl içinde benzer yapısal değişiklikler yapacağına inanıyorum," dedi.

Sektör genelinde küçülme dalgası

Pandemi döneminde talebi karşılamak için hızla büyüyen teknoloji devleri, şimdi yeniden küçülmeye gidiyor. 2019 sonunda yaklaşık 3 bin 800 çalışanı olan Block, işten çıkarmalar öncesinde 10 bin kişiye ulaşmıştı. Meta ve Amazon gibi devler de benzer şekilde pandemi sonrası kadrolarını daraltmaya başladı.

Block hisseleri, işten çıkarma duyurusunun ardından yüzde 24'e varan bir yükseliş gösterdi.

Amazon, Meta ve Microsoft gibi devler de geçtiğimiz yıl yapay zekaya bağlı stratejilerle kadrolarında ciddi kesintilere gitmişti.

Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerin ofis işlerini (İK, tasarım, finans) yapabilen yeni araçlar piyasaya sürmesi, iş gücü piyasasındaki endişeleri artırıyor.

İşten çıkarılanlara tazminat paketi

Dorsey, kademeli kesintiler yerine bir kerede dürüst bir adım atmayı tercih ettiğini söyledi.

Etkilenen çalışanlara; kıdemlerine göre 20 hafta veya daha fazla kıdem tazminatı, Mayıs ayı sonuna kadar hak edilen hisse senetleri, altı aylık sağlık sigortası, kullandıkları kurumsal cihazlar ve ek olarak 5 bin dolar nakit ödeme sağlanacağı açıklandı.