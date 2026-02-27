Klavyeye ağırlık koyup, evden çalışıyormuş gibi yapan polis ihraç edildi

Avon ve Somerset Polisi bünyesinde görev yapan ve kimliği "Sergeant X" (Çavuş X) olarak gizli tutulan memurun, Bristol yakınlarındaki Portishead'de çarşamba günü gerçekleştirilen disiplin kurulunda işine son verildi. Kurul kararıyla memur, polislikten ve diğer kolluk kuvvetlerinden ömür boyu men edildi.

Tuş vuruşları ele verdi

Emniyetin mesleki standartlar departmanı tarafından yapılan veri incelemesinde, Sergeant X’in bilgisayarındaki tuş vuruşu sayısının 2024 yılında anormal derecede yüksek olduğu tespit edildi.

Haziran 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında, memurun 2025 yılının nisan ve mayıs aylarındaki mesailerinde tuş vuruş sayısının, benzer görevdeki meslektaşlarına oranla 3 ila 8 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde suçlamaları kabul eden memur, özel hayatında zorluklar yaşadığı bir dönemde bilgisayarın kapanmasını önlemek ve çağrıları ayrı bir ekrandan izleyebilmek için klavyenin köşesine bir fotoğraf çerçevesi yerleştirdiğini itiraf etti.

"Güven suistimal edildi"

Disiplin kurulu başkanı eski Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden, memurun davranışının "ağır kusur" teşkil ettiğine hükmetti. Mesleki Standartlar Departmanı Başkanı Larisa Hunt ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir memurun, sanki çalışıyormuş gibi görünmek için kendisine duyulan güveni suistimal etmesi, kasten ve hileli bir şekilde hareket etmesi kabul edilemez. Bu tür davranışlar sadece emniyet teşkilatına gölge düşürmekle kalmaz, halkın bize olan güvenini de sarsar."

Sergeant X, amirinin kendisini işten çıkarmak için baskı kurduğunu ve bu korkuyla hareket ettiğini savunsa da kurul, bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulunmadığını belirtti.