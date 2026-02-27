Clinton ailesi, Epstein soruşturması kapsamında ifade veriyor

Bill Clinton’ın, New York Chappaqua’daki evinde kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen oturumda, Epstein ile olan geçmişteki sosyal ve profesyonel ilişkisine dair soruları yanıtlaması bekleniyor.

Eski başkan, süreci "tamamen siyasi" olarak nitelendirirken, komiteyi "hukuksuz bir yapı" kurmakla suçladı.

Hillary Clinton: Hiçbir fikrim yoktu

Perşembe günü ifade veren Hillary Clinton, Epstein’in işlediği suçlar hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını savundu. Yaklaşık altı saat süren oturumda Cumhuriyetçi vekiller, Clinton’a eşinin milyarder pedofille olan bağlarının yanı sıra "UFO'lar" ve "Pizzagate" gibi çeşitli komplo teorileri hakkında da sorular yöneltti.

Hillary Clinton, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein ile hiçbir zaman tanışmadım, onunla herhangi bir bağım veya iletişimim olmadı. Bu komitenin asıl amacı, dikkati Başkan Donald Trump’ın eylemlerinden uzaklaştırmak ve onları örtbas etmektir."

Oturuma sızan fotoğraf krizi

İfade süreci, Cumhuriyetçi Temsilci Lauren Boebert’in oturum sırasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine kısa süreliğine durduruldu.

Kapalı oturum kurallarının ihlal edilmesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşanırken, demokrat vekiller oturumun video kayıtlarının ve tam metninin derhal kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Trump için ifade çağrısı

Hillary Clinton’ın ifadesinin ardından Komite Üyesi Demokrat Robert Garcia, Donald Trump’ın da Epstein ile olan bağları nedeniyle ifadeye çağrılması gerektiğini belirtti.

Garcia, Trump’ın Epstein dosyalarında binlerce kez adının geçtiğini hatırlatarak, "Eğer komite bu suç ağını çözmekte ciddiyse, mevcut başkanı da derhal yeminli ifadeye çağırmalıdır" dedi.