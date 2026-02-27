ABD'de kartopu savaşı nasıl siyasi krize dönüştü?

Sosyal medya üzerinden organize edilen etkinlik, başlangıçta eğlenceli bir kış aktivitesi olarak görülse de memurların yaralanmasıyla sonuçlanan görüntüler siyasi bir krize dönüştü. Olayın ardından Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Emniyet Müdürü Jessica Tisch arasındaki görüş ayrılıkları derinleşti.

Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü karşı karşıya

Olay anına ait görüntülerde, bazı kişilerin yoldan geçen polislere kasıtlı ve sert şekilde kartopu attığı görülüyor. Yüzlerinden yaralanan bazı memurlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet Müdürü Tisch yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirirken, Belediye Başkanı Mamdani başlangıçta olayı "çocukların kartopu savaşı" olarak tanımladı.

Mamdani, daha sonra yaptığı açıklamalarda NYPD'nin kar fırtınası süresince şehri güvende tuttuğunu belirterek "herkese saygıyla yaklaşılması" gerektiğini söyledi ancak doğrudan bir kınama ifadesi kullanmaması nedeniyle polis sendikalarının tepkisini çekti.

Çarşamba günü tekrar sorulan bir soru üzerine Mamdani, "Gördüğüm şey, kontrolden çıkmış bir kartopu savaşıydı. Şehirde organize kartopu savaşlarını yasaklamayacağım," dedi.

Rekor kar yağışı ve siyasi yankıları

New York Polis Vakfı (PBA), perşembe günü gerçekleşen gözaltı haberini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, memurlara yönelik bu tür davranışların "kabul edilemez" olduğunu yineledi.

New York'u ve ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan rekor düzeydeki fırtına, son on yılın en büyük kar yağışına sahne oldu. Pazartesi günü itibarıyla Central Park'ta ölçülen yaklaşık 50 santimetrelik kar, şehir tarihinin en büyük dokuzuncu kar yağışı olarak kayıtlara geçti.