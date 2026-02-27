Netflix, Warner Bros teklifinden çekildi: Paramount yolu açıldı

Geçen yıl satış sürecini başlatan Warner Bros, perşembe günü yaptığı açıklamada, Paramount'un son teklifinin Netflix'inkine oranla daha avantajlı olduğunu belirtti.

Netflix yöneticileri ise mevcut fiyat üzerinden anlaşmanın finansal cazibesini yitirdiğini ifade ederek teklif artırımına gitmeyeceklerini duyurdu.

Bu satın alma süreci tamamlandığında, dev stüdyonun yanı sıra bağlı film ve medya ağlarının kontrolü el değiştirecek ve medya dünyası önemli bir değişim süreci yaşayacak.

Paramount teklifini artırdı

Paramount, satın alma teklifini hisse başına 1 dolar artırarak elini güçlendirdi. Netflix eş CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters yaptıkları açıklamada, müzakere ettikleri işlemin hissedar değeri yaratacağını ancak her zaman disiplinli hareket ettiklerini belirtti.

Yöneticiler, bu işlemin her fiyata yapılması gereken bir zorunluluk değil, doğru fiyata yapılması planlanan bir hamle olduğunu vurguladı.

Söz konusu gelişme, düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde Hollywood'u yeniden şekillendirecek. Bu durumun aynı zamanda ABD'nin en büyük haber markalarından biri olan CNN'in geleceği üzerinde de ciddi etkileri olacak.

Trump ve CNN tartışması

CNN, haber politikaları nedeniyle sık sık Donald Trump ile karşı karşıya geliyor. Trump, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, herhangi bir Warner Bros anlaşmasının parçası olarak CNN'in satılması gerektiğini savunmuştu.

Kanal yönetimini eleştiren Trump, mevcut kadronun ağı yönetmeye devam etmemesi gerektiğini ifade etmişti. Anlaşmanın kesinleşme aşamasına gelmesiyle birlikte CNN CEO'su Mark Thompson, çalışanlara gönderdiği e-postada geleceğe dair kesin sonuçlara varmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

Medya sektöründe yeni dönem

Aralık ayında Warner Bros, varlıklarının bir kısmı için Netflix ile anlaşmaya varmıştı. Ancak teknoloji milyarderi Larry Ellison tarafından desteklenen ve oğlu David Ellison tarafından yönetilen Paramount, Hollywood'da daha etkin bir güç olma hedefiyle rakip bir teklif sundu.

David Ellison, Warner Bros yönetim kurulunun Paramount'un iyileştirilmiş teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu hamlenin hissedarlara kesinlik ve hız kazandıracağını söyledi.

Anlaşmanın onaylanması durumunda Paramount; HBO Max abonelerini kendi portföyüne dahil edecek, ayrıca CNN, Food Network ve çeşitli spor kanallarının mülkiyetini devralacak. Paramount'un mevcut bünyesinde halihazırda Nickelodeon, CBS ve Comedy Central gibi markalar yer alıyor.