Ankara
Dünya
AA 27.02.2026 08:34

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'den tüm yaptırımları kaldırmasını istedi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yi "ortak ve dost" olarak nitelendirerek ülkesine yönelik yıllardır uygulanan tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti.

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD'den tüm yaptırımları kaldırmasını istedi

Başkent Caracas'taki Theater Teresa Carreno'da genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Rodriguez, "Başkan Trump, bir dost ve ortak olarak, ABD ile yeni bir işbirliği gündemi başlattığımız bu dönemde, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka, aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Venezuela'ya ilişkin kullandığı övgü dolu ifadeler için teşekkür eden Rodriguez, "Venezuela hiçbir zaman ABD'yi ya da dünyanın herhangi bir ülkesini tehdit eden bir ülke olmamıştır. ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına atıfta bulunarak "Bu yıl 3 Ocak'ta kötü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Bu arada, Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın da Rodriguez'e eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD Donald Trump Venezuela
