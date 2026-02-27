Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 27.02.2026 06:49

ABD-İran nükleer müzakereleri sonuçsuz kaldı: Savaş riski yükseliyor

Cenevre'de ABD ve İran arasında yürütülen nükleer müzakereler, tarafların ana konularda uzlaşmaya varamaması nedeniyle perşembe günü anlaşma sağlanamadan sona erdi. Beyaz Saray’ın Orta Doğu’da son on yılların en büyük askeri müdahalesini planladığına dair iddiaların gölgesinde geçen görüşmeler, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

ABD-İran nükleer müzakereleri sonuçsuz kaldı: Savaş riski yükseliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arağçi, görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini savunurken, Ummanlı arabulucular müzakerelerin önümüzdeki hafta teknik düzeyde Viyana'da devam edeceğini duyurdu.

Ancak, uranyum zenginleştirme hakları ve İran'ın elindeki yüzde 60 saflıktaki uranyum stoklarının geleceği gibi temel uyuşmazlıklarda tarafların birbirine yaklaştığına dair somut bir kanıt henüz bulunmuyor.

Müzakere masasındaki tıkanıklık

ABD delegasyonuna başkanlık eden Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, İran’ın sunduğu önerilerden "hayal kırıklığına uğradığı" belirtiliyor.

Washington’ın "sıfır zenginleştirme" ve mevcut stokların ülke dışına çıkarılması talebine karşılık Tahran yönetimi, nükleer tesislerin sökülmesini ve uranyumun ABD'ye transferini "kırmızı çizgi" olarak nitelendirerek reddetti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın balistik füze programını müzakere etmeyi reddetmesini "büyük bir sorun" olarak tanımlarken, İran tarafı bu programın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve nükleer dışı konuların masaya getirilmesinin tutarsızlık yarattığını savunuyor.

Trump’ın askeri baskısı

Müzakereler, Donald Trump’ın Orta Doğu’da gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş askeri yığınak eşliğinde yapılıyor. Bölgede iki uçak gemisi saldırı grubu, Tomahawk füzeleriyle donatılmış denizaltılar ve çok sayıda savaş uçağı hazır bekletiliyor.

ABD Başkanı’nın, İran’ı daha esnek bir müzakere pozisyonuna zorlamak amacıyla sınırlı saldırılar düzenleyebileceği veya daha kapsamlı bir operasyona girişebileceği değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz haziran ayında ABD’nin Fordo, Natanz ve İsfahan’daki tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran’ın kapasitesinin ne ölçüde zarar gördüğü ise belirsizliğini koruyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran’ın bu sitelerde inceleme yapılmasına izin vermediğini bildirdi.

ETİKETLER
ABD İran İran Nükleer Kriz
Sıradaki Haber
Pakistan ile Afganistan arasında gerilim tırmanıyor: Açık savaş ilanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Kanada'da dini sembol yasağı krizi: Onlarca okul çalışanı işten çıkarıldı
07:53
Microsoft'a küresel baskı artıyor: Japonya'dan antitröst hamlesi
07:52
Bilim insanlarından "görünmez" başarı: Dünyanın en küçük QR kodu üretildi
08:00
İstanbul'da yasa dışı bahis ve "POS tefeciliği" operasyonu: 10 gözaltı
07:44
Kim Jong Un ve kızından "eşleşen" kıyafet: Halefiyet tartışmaları alevlendi
07:39
ABD'de kartopu savaşı nasıl siyasi krize dönüştü?
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ