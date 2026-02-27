Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.02.2026 06:35

Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 rüzgar enerji santrali (RES) çalışanı, ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin çevre il ve ilçelerle olan ulaşım bağlantısında zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gürün-Sivas kara yolu Çiçekyurt köyü mevkisindeki bir rüzgar enerji santralinde görevli 4 personel, nöbet değişimi sonrası araçlarıyla dönüşe geçtikleri sırada yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla yürütülen ve yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından ekipler, mahsur kalan çalışanlara ulaştı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi, bulundukları yerden alınarak Çiçekyurt köyüne götürüldü.

ETİKETLER
Sivas Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:01
Kanada'da dini sembol yasağı krizi: Onlarca okul çalışanı işten çıkarıldı
07:53
Microsoft'a küresel baskı artıyor: Japonya'dan antitröst hamlesi
07:52
Bilim insanlarından "görünmez" başarı: Dünyanın en küçük QR kodu üretildi
08:00
İstanbul'da yasa dışı bahis ve "POS tefeciliği" operasyonu: 10 gözaltı
07:44
Kim Jong Un ve kızından "eşleşen" kıyafet: Halefiyet tartışmaları alevlendi
07:39
ABD'de kartopu savaşı nasıl siyasi krize dönüştü?
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ