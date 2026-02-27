Tipide mahsur kalan santral işçileri 9 saat süren operasyonla kurtarıldı

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin çevre il ve ilçelerle olan ulaşım bağlantısında zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gürün-Sivas kara yolu Çiçekyurt köyü mevkisindeki bir rüzgar enerji santralinde görevli 4 personel, nöbet değişimi sonrası araçlarıyla dönüşe geçtikleri sırada yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla yürütülen ve yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından ekipler, mahsur kalan çalışanlara ulaştı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi, bulundukları yerden alınarak Çiçekyurt köyüne götürüldü.