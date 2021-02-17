Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kent genelinde sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, dün farklı ilçelerde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 19'u yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 65 mermi, 1 kelepçe, 2 hafıza kartı, 2 banka kartı, 4 bilgisayar, 28 cep telefonu ve 27 SIM kart ile 12 bin 705 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

