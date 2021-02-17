Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ile Erzincan'da kar nedeniyle 1237 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1237 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Erzurum genelinde gece başlayan ve sabah da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 878 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Erzincan'da 359 köy yolu kapandı
Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 359 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine bağlı 45, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'te 56, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 25, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 90, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kentte 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kırklareli’nde kısıtlamayı ihlal edenler cezasız kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz