Erzurum genelinde gece başlayan ve sabah da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 878 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzincan'da 359 köy yolu kapandı

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 359 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine bağlı 45, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'te 56, Kemah'ta 40, Kemaliye'de 25, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 90, Tercan'da 55 ve Üzümlü'de 15 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kentte 12 greyder, 2 dozer, 12 kepçe, 5 bıçaklı kamyon desteğiyle 8 ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.