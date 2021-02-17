Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli’nde kısıtlamayı ihlal edenler cezasız kalmadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli’nde kısıtlama saatlerinde bir işletmede toplanarak kumar oynayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza kesildi.
Babaeski ilçesinde Gazi Kemal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, işletmede bulunan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya gelerek sigara ve alkol tükettiğini tespit etti.
İşletmede bulunan 15 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kısıtlama saatlerinde sokağa çıktıkları gerekçesiyle toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.
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