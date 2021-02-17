Babaeski ilçesinde Gazi Kemal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, işletmede bulunan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya gelerek sigara ve alkol tükettiğini tespit etti.

İşletmede bulunan 15 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kısıtlama saatlerinde sokağa çıktıkları gerekçesiyle toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.