Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya - Kayseri karayolunda ulaşım 2 saat aksadı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'nın Darende ilçesinde karayolunun Kayseri yönü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Yol, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası ulaşıma açıldı.
Darende'de, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Malatya Kayseri karayolunun Kayseri yönü, trafiğe kapatıldı.
İlçede önlem alan güvenlik güçleri, araçların geçişine izin vermedi. Durdurulup yol durumu hakkında bilgilendirilen sürücüler ve beraberindekiler dinlenme tesislerinde bekletildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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