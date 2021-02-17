Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla yurda giren DEAŞ’lı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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