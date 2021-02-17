Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının gün içerisinde devam edeceğinden ulaşımda aksamaların olmaması amacıyla tüm okulların yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığını söyledi.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verdiklerini belirten Bulut, "Bugün yoğun kar yağışı ve tipi mevcut. Dolayısıyla ulaşım aksıyor. Bu nedenle bugün il geneli yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verdik" dedi.

Artvin

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilikçe alınan karar gereği, il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Bursa (Mudanya)

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Mudanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde olumsuz hava koşullarının devam etmesinden dolayı yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Tokat

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı olduğu anımsatıldı. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Denizli (Tavas ve Honaz)

Denizli'nin Tavas ilçesinin tamamında ve Honaz'a bağlı 2 mahallede kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.