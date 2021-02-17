Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 07:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 ölü, 41 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Mehmet Cevat K. idaresindeki Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada Özgür Akbulut, Barış Akbulut, Reşat Atlıntak olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa’da otobüsün tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. pic.twitter.com/IcKNgY51Sk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2021
Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada, yolcu otobüsünün Antalya'dan Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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